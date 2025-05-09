Смирнов Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Геннадий Николаевич
Мать: Смирнова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Алина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Наталья