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Углева Меланья Максимовна

Место рождения

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Углев Данило Семёнович

Отец ребёнка: Углев Семён Иванович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Углева Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Углев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Углева Вера Семёновна

Отец ребёнка: Углев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Углев Яков Семёнович

Отец ребёнка: Углев Семён Иванович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Ранее Абаканский острог - село Абаканское и Краснотуранск, который ныне затоплен
Рождение ребёнка
1760

Сын: Углев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Углев Семён Иванович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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