Углева Меланья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Углев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Углев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Углева Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Углев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Углева Вера Семёновна
Отец ребёнка: Углев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Углев Яков Семёнович
Отец ребёнка: Углев Семён Иванович
Ранее Абаканский острог - село Абаканское и Краснотуранск, который ныне затоплен
Рождение ребёнка
1760
Сын: Углев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Углев Семён Иванович
Смерть
Неизвестно