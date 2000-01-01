Олещенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Алещенков Петр
Рождение ребёнка
17.01.1899
Дочь: Геращенко Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна
Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буханцова Александра
Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно