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Олещенко Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Алещенков Петр

Мать: Еремеева Прасковья Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
17.01.1899

Дочь: Геращенко Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна

Чилик, Шелек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буханцова Александра

Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кветкина Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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