Авдотья Осипова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Дарья Савостьянова
Отец ребёнка: Савостьян Данилов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Дементий Савостьянов
Отец ребёнка: Савостьян Данилов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Данила Савостьянов
Отец ребёнка: Савостьян Данилов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Савостьянов
Отец ребёнка: Савостьян Данилов
Смерть
1793