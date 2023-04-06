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Авдотья Осипова

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Место рождения

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Дарья Савостьянова

Отец ребёнка: Савостьян Данилов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Дементий Савостьянов

Отец ребёнка: Савостьян Данилов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Данила Савостьянов

Отец ребёнка: Савостьян Данилов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Савостьянов

Отец ребёнка: Савостьян Данилов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1793
Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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