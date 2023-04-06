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Колупаев Василий Иванов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Колупаев Иван Михайлов

Мать: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Колупаев Петр Васильев

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1785 ст.

Сын: Колупаев Иоаким Васильев

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1787 ст.

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Колупаев Тарас Васильев

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Колупаев Григорий Васильев

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Колупаев Матфей Васильев

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Параскева (Федорова)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1815
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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