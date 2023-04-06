Колупаев Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Колупаев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
09.09.1785 ст.
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
03.02.1787 ст.
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Колупаев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Колупаева Параскева (Федорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815