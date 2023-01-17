Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)

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Место рождения

Дмитровка, Харьковская губерния Украина

Дата рождения

03.01.1911

Дата смерти

19.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911

Отец: Михайлов Пантелеймон Павлович

Мать: Михайлова Феодолина Васильевна

Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
20.05.1932

Сын: Михайлов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Михайлова Елена Федоровна

Дмитровка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Елена Федоровна

Дмитровка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.06.1988
Дмитровка, Сумська область
Похороны
Неизвестно
Дмитровка, Сумская облсть Украина
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