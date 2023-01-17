Михайлов Яков (Ян) (Пантелеймонович)
Место рожденияДмитровка, Харьковская губерния Украина
Дата рождения03.01.1911
Дата смерти19.06.1988
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911
Дмитровка, Харьковская губерния Украина
Рождение ребёнка
20.05.1932
Сын: Михайлов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Михайлова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Елена Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.06.1988
Похороны
Неизвестно
Дмитровка, Сумская облсть Украина