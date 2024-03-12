Новокщенов Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1916
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Новокщенова) Александра Ивановна
Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1970