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Новокщенов Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1916

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1916

Отец: Новокщенов Кузьма Миронович

Мать: Новокщенова (Трунова) Вера Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Новокщенова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Новокщенова) Александра Ивановна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1970

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