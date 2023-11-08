Наталья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1901 ст.

Дочь: Абликова Анна Максимова

Отец ребёнка: Абликов Максим Иовлев

крестные д.Нефедова кр-н Андрей Гаврилов Ти....ов и нефедовская женщина Авдотья Гаврилова
Рождение ребёнка
14.01.1903 ст.

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Абликов Максим Иовлев

Дерново, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные д.Воронки Егор Григорьев Афончиков и д. Нефедова девица Аграфена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абликов Максим Иовлев

Смерть
Неизвестно
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