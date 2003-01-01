Кузнецов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1953

Дата смерти

?.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
?.01.2003
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