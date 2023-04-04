Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дубянский Федор
Отец ребёнка: Дубянский Михаил
Рождение ребёнка
23.10.1763
Дочь: Зиновьева Варвара
Отец ребёнка: Дубянский Михаил
Российская Империя
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дубянский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Дубянский Михаил
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дубянский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дубянский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Петр Михайлович
Отец ребёнка: Дубянский Михаил
Смерть
1818