Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1818

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дубянский Федор

Отец ребёнка: Дубянский Михаил

Рождение ребёнка
23.10.1763

Дочь: Зиновьева Варвара

Отец ребёнка: Дубянский Михаил

Российская Империя
Рождение ребёнка
1768

Сын: Дубянский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Дубянский Михаил

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дубянский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дубянский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Петр Михайлович

Отец ребёнка: Дубянский Михаил

Смерть
1818
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