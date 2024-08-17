Кольцова (Филидова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Филидова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

01.03.1901

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1901

Отец: не указан

Мать: Фелидова Елизавета Поликарповна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кольцов Вадим Павлович

Отец ребёнка: Кольцов Павел Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1935

Сын: Кольцов Павел Павлович

Отец ребёнка: Кольцов Павел Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1984

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