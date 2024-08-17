Кольцова (Филидова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1901
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1901
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кольцов Павел Васильевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1935
Отец ребёнка: Кольцов Павел Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1984