Венустова (Скворцова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1858
Отец: Скворцов Иван Моисеевич
Мать: Скворцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.03.1884
Сын: Венустов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Венустов Алексей Палович
Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно