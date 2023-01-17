Венустова (Скворцова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венустова (Скворцова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1858

Отец: Скворцов Иван Моисеевич

Мать: Скворцова Анна Фёдоровна

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Венустов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Венустов Алексей Палович

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венустов Алексей Палович

Смерть
Неизвестно
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