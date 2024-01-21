Сивухин Андрей Гордеев
Место рождения
Дата рождения18.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1903 ст.
Отец: Сивуха Гордей Семенович
Мать: Сивуха Акулина Семеновна
Крещение
19.10.1903 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 89 в АИС восприемники Евсевий Симеонов Непша Мария Симеонова Мельникова
Смерть
Неизвестно