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Сивухин Андрей Гордеев

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1903 ст.

Отец: Сивуха Гордей Семенович

Мать: Сивуха Акулина Семеновна

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
19.10.1903 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 89 в АИС восприемники Евсевий Симеонов Непша Мария Симеонова Мельникова
Смерть
Неизвестно

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