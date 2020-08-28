Патрахина Кира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрахина Кира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2020

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.08.2020

Отец: Патрахин Илья Александрович

Мать: не указана

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