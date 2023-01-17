Мельников Николай Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Николай Прокофьевич

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Место рождения

д. Быки, Гомельской уезд, Могилевская губерния (ныне - дер. Знамя, Гомельская область, Беларусь)

Дата рождения

1908

Дата смерти

20.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Быки, Гомельской уезд, Могилевская губерния (ныне - дер. Знамя, Гомельская область, Беларусь)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
20.06.1982
Москва, город федерального значения Москва
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