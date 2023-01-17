Мельников Николай Прокофьевич
Место рожденияд. Быки, Гомельской уезд, Могилевская губерния (ныне - дер. Знамя, Гомельская область, Беларусь)
Дата рождения1908
Дата смерти20.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Быки, Гомельской уезд, Могилевская губерния (ныне - дер. Знамя, Гомельская область, Беларусь)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
20.06.1982