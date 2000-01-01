Сергеев Василий Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Нил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана