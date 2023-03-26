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Сафронова Снежана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977

Отец: Сафронов Сергей Николаевич

Мать: Сафронова Надежда Аркадьевна

Рождение ребёнка
09.03.1998

Дочь: Сафронова Александра Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Илья Игоревич

Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Екатерина Иоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Мария Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Игорь Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Рудак Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Рудак Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудак Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Рудак Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудак Сергей

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