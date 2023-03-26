Сафронова Снежана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977
Рождение ребёнка
09.03.1998
Дочь: Сафронова Александра Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Екатерина Иоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Мария Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудак Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудак Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудак Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Рудак Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудак Сергей