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Хаметшин Галимзян Хаметшович

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Место рождения

Новый Татарский Адам, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

27.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: Тубунов Хаметша

Мать: Тубунова Мафтуха

Новый Татарский Адам, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Салихзян Галимзянович

Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Борис Галимзянович

Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаметшин Виктор Галимзянович

Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
20.05.1960

Жена: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Проживали с 1931.
Смерть
27.11.1990
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

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