Хаметшин Галимзян Хаметшович
Место рождения
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти27.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Отец: Тубунов Хаметша
Мать: Тубунова Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Салихзян Галимзянович
Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Борис Галимзянович
Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаметшин Виктор Галимзянович
Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хаметшина (Хаптынова) Мария (Нурф(д)илаян)
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
20.05.1960
Проживали с 1931.
Смерть
27.11.1990