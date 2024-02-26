Афимья Савина (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Прокофий Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Иван Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Емельян Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Артемий Павлов (Ич)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1793