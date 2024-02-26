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Афимья Савина (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Прокофий Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Иван Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Емельян Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Артемий Павлов (Ич)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1793

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