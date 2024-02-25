Илдус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илдус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильман

Мать: Бибизнал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазан

Мать ребёнка: Гелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильвина

Мать ребёнка: Гелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гелия

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