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Илдус
Илдус
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гильман
1926 г.р.
Мать
Бибизнал
Жена
Гелия
Дети
Ильвина
Рамазан
Добавил:
ЛЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гильман
Мать:
Бибизнал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Рамазан
Мать ребёнка:
Гелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ильвина
Мать ребёнка:
Гелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Гелия
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