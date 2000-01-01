Епатко Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епатко Пантелей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1922

Сын: Епатко Александр Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епатко Федор Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епатко Михаил Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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