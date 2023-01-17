Дарья Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Ерофей Варфоломеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1749
Муж: Степан Андреевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1753
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770