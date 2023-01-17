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Дарья Дорофеевна

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1730

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ерофей Варфоломеевич

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
24.07.1749

Муж: Степан Андреевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1753

Сын: Андрей Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1770
Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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