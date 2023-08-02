Кануков Мамсур Мисостович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кануков Кази-Магомет
Мать ребёнка: Канукова Даце
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кануков Хатахцико
Мать ребёнка: Канукова Даце
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кануков Шахан-Гирей
Мать ребёнка: Канукова Даце
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кануков Кази-Бек
Мать ребёнка: Канукова Даце
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канукова Даце
Смерть
Неизвестно