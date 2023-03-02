Шеметов Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеметов Дарья

Шеметов Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

27.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шеметова Елена

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1880

Дочь: Шеметова Сиглетия

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Рождение ребёнка
28.03.1890

Дочь: Шеметова Мария

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: Шеметова Анастасия

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Варлам

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Трофим

Отец ребёнка: Шеметов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Павел

Смерть
27.03.1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close