Шеметов Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти27.03.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шеметова Елена
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1880
Дочь: Шеметова Сиглетия
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Рождение ребёнка
28.03.1890
Дочь: Шеметова Мария
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: Шеметова Анастасия
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Варлам
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Трофим
Отец ребёнка: Шеметов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Павел
Смерть
27.03.1907