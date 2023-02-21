(Meldonen) Maria Tr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1841
Муж: Posti Paul (Павел)
Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Juliana Pauls
Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Posti Abraham sn
Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Posti Andrus Sn
Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)
Смерть
Неизвестно