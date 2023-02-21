(Meldonen) Maria Tr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Meldonen) Maria Tr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.?.1841

Муж: Posti Paul (Павел)

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Juliana Pauls

Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Posti Michel Paulsson

Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Posti Abraham sn

Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Posti Andrus Sn

Отец ребёнка: Posti Paul (Павел)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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