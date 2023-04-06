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Кононихина Вера Степановна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

?.09.1885

Дата смерти

?.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1885

Отец: Емельянов Степан

Мать: Емельянова Анна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кононихин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Егорова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1923

Дочь: Рогожина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Кононихин Иван Анисимович

Смерть
?.10.1965
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