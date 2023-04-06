Кононихина Вера Степановна
Место рождения
Дата рождения?.09.1885
Дата смерти?.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1885
Отец: Емельянов Степан
Мать: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кононихин Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Егорова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1923
Дочь: Рогожина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Кононихин Иван Анисимович
Смерть
?.10.1965