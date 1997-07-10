Чорней (Сандуляк) Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.12.1917
Дата смерти10.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917
Отец: Сандуляк Иван Семёнович
Мать: Сандуляк Вера Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1939
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Чорней Иван Ильич
Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович
Рождение ребёнка
29.01.1944
Рождение ребёнка
18.04.1948
Рождение ребёнка
02.07.1950
Рождение ребёнка
09.01.1953
Рождение ребёнка
10.11.1954
Рождение ребёнка
03.04.1957
Рождение ребёнка
02.08.1959
Рождение ребёнка
06.11.1961
Дочь: Чорней Мария Ильинична
Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1997
Сторожинец, Чернівецька область