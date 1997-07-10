Чорней (Сандуляк) Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорней (Сандуляк) Зиновия Ивановна

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Место рождения

Малиновка, Чернівецька область

Дата рождения

25.12.1917

Дата смерти

10.07.1997

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917

Отец: Сандуляк Иван Семёнович

Мать: Сандуляк Вера Васильевна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
21.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Чорней Иван Ильич

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
29.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
18.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
02.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
09.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
10.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
03.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
02.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Рождение ребёнка
06.11.1961

Дочь: Чорней Мария Ильинична

Отец ребёнка: Чорней Илья Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чорней Илья Максимович

Смерть
10.07.1997
Сторожинец, Чернівецька область
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