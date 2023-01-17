Ставраки Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.
Мать ребёнка: Ставраки Стилиани Степановна
Запись о рождении сделана в церкви города Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Керчь-Еникальский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно