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Ставраки Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.

Сын: Ставраки Степан Петрович

Мать ребёнка: Ставраки Стилиани Степановна

Запись о рождении сделана в церкви города Феодосии.
Место жительства
1902 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Керчь-Еникальский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ставраки Стилиани Степановна

Смерть
Неизвестно
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