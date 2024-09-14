Чуварин Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуварин Яков Павлович

Чуварин Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

06.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуварин Константин Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуварин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чуварин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.07.1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.