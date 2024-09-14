Чуварин Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти06.07.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуварин Константин Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуварин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Чуварин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.07.1897