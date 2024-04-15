Бездорога Елизавета Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
25.06.1905 ст.
Дочь: Феврония Мартимиановна
Отец ребёнка: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.
Сын: Бездорога (бездорожин) Яков Мартемьянович
Отец ребёнка: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно