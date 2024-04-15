Бездорога Елизавета Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездорога Елизавета Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1905 ст.

Дочь: Феврония Мартимиановна

Отец ребёнка: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.

Сын: Бездорога (бездорожин) Яков Мартемьянович

Отец ребёнка: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бездорога (бездорожин \\ Бездорожный) Мартимиан Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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