Иванов Геннадий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Геннадий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1953

Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Иванова Ираида Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1959

Дочь: Коробейкина Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Иванова Ираида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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