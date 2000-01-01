Иванов Геннадий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1953
Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Иванова Ираида Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1959
Дочь: Коробейкина Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Иванова Ираида Васильевна
Смерть
Неизвестно