Воронов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1899
Дата смерти28.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Место жительства
С 1922
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1930
Место жительства
С 1932
Италия
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1936 по 1937
Испания
Смерть
28.02.1968
Место жительства
По 1968