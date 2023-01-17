Воронов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.05.1899

Дата смерти

28.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932
Италия
Место жительства
С 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1937
Испания
Смерть
28.02.1968
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1968
Москва, город федерального значения Москва
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