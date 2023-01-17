Орлова (Курицына) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Курицына) Анна Егоровна

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Место рождения

Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

29.10.1918

Дата смерти

11.11.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1918

Отец: Курицын Егор Кириллович

Мать: Аккулина Тимофеевна

Головково, Замытская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
17.04.1941

Сын: Орлов Олег Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туренков Николай Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
11.11.1981
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно
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