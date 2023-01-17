Орлова (Курицына) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения29.10.1918
Дата смерти11.11.1981
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1918
Отец: Курицын Егор Кириллович
Мать: Аккулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.04.1941
Сын: Орлов Олег Федорович
Отец ребёнка: Орлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туренков Николай Николаевич
Смерть
11.11.1981
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно