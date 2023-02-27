Сапельникова (Левина) Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапельникова (Левина) Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапельников Николай Николаевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.2000

Дочь: Сапельникова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сапельников Николай Николаевич

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