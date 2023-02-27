Сапельникова (Левина) Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапельников Николай Николаевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.2000
Дочь: Сапельникова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сапельников Николай Николаевич