(Кожемякина) Агриппина Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожемякина) Агриппина Кириловна

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Место рождения

Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кожемякин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Кожемякин Петр Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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