(Кожемякина) Агриппина Кириловна
Место рожденияМогилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кожемякин Филипп Иванович
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
21.08.1921
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка