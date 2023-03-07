Наймушина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Наймушин Феоктист Сидоров

Отец ребёнка: Наймушин Сидор Тарасов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Наймушин Аким Сидоров

Отец ребёнка: Наймушин Сидор Тарасов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Сидор Тарасов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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