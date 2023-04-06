Солдатов (однодворец) Яков Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Яков Агеевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич

Мать: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Солдатова Анна Иудовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кириакия Яковлевна

Мать ребёнка: Солдатова Анна Иудовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова первая жена

Смерть
Неизвестно
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