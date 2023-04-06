Солдатов (однодворец) Яков Агеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Солдатова Анна Иудовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кириакия Яковлевна
Мать ребёнка: Солдатова Анна Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова первая жена
Смерть
Неизвестно