Зыкова (Зыкова) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Зыков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: (Зыкова) Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Зыков Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно