Зыкова (Зыкова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова (Зыкова) Акилина

Зыкова (Зыкова) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Зыков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Зыков Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: (Зыкова) Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Зыков Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.