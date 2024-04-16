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Новожилов Андрей Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Новожилоов Мартемьян Савельевич

Мать: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Новожилова (Хряпчева) Анна Леонтьевна

Бракосочетание
19.11.1908

Жена: Новожилова (Хряпчева) Анна Леонтьевна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Деревни Браславль крестьянин Иван Иванович Фролов и запасной рядовой Алексей Никифорович Новожилов По невесте: Деревни Поместова крестьянин Павел Князев и Логин Макарович Кузьми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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