Новожилов Андрей Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Новожилоов Мартемьян Савельевич
Мать: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Новожилова (Хряпчева) Анна Леонтьевна
Бракосочетание
19.11.1908
Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: Деревни Браславль крестьянин Иван Иванович Фролов и запасной рядовой Алексей Никифорович Новожилов По невесте: Деревни Поместова крестьянин Павел Князев и Логин Макарович Кузьми... Показать все
Смерть
Неизвестно