(Weisse) Sophia Elisabeth
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рожденияОколо 27.04.1770
Дата смертиОколо 22.09.1771
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.04.1770
Отец: Weisse Johann Philipp
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Смерть
Около 22.09.1771
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Похороны
Неизвестно
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia