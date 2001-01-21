Тюрин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1918
Дата смерти21.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Елена
Рождение ребёнка
25.12.1957
Сын: Тюрин Вячеслав
Мать ребёнка: Тюрина Елена
Смерть
21.01.2001