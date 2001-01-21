Тюрин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Николай Алексеевич

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.05.1918

Дата смерти

21.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Елена

Рождение ребёнка
25.12.1957

Сын: Тюрин Вячеслав

Мать ребёнка: Тюрина Елена

Смерть
21.01.2001
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