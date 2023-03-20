Флягге (Флагге) Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флягге (Флагге) Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1865

Отец: Флагге (флягге) Николай Александрович

Мать: Флагге (флягге) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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