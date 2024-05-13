Сабашников Павел Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1981
Сын: Сабашников Александр Павлович
Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1984
Сын: Сабашников Алексей Павлович
Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1985
Дочь: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна