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Сабашников Павел Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1981

Сын: Сабашников Александр Павлович

Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
23.01.1984

Сын: Сабашников Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
20.06.1985

Дочь: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Пискунова (Данильченко) Ольга Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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