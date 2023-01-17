Климук (Корчак) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1933
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1934
Сын: Климук Николай Николаевич
Отец ребёнка: Климук Николай Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1936
Отец ребёнка: Климук Николай Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно