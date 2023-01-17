Климук (Корчак) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Корчак) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1933

Муж: Климук Николай Андреевич

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1934

Сын: Климук Николай Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Климук Иван Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Андреевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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