Даниил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Степан Васильевич
Мать: Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федор Данилович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Данилович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Маремьяна Даниловна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
1839