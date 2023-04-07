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Даниил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Степан Васильевич

Мать: Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
1815

Сын: Федор Данилович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Данилович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Маремьяна Даниловна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
1839
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