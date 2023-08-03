Митрофанов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Петр Иванович
Мать: Фалина Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Иванова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Нехорошева Марина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно