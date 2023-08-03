Митрофанов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Петр Иванович

Мать: Фалина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Иванова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Нехорошева Марина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Марина Васильевна

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