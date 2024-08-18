Тихонов (Пискунов) Контантин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов (Пискунов) Контантин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1835 ст.

Дата смерти

20.10.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1835 ст.

Отец: Морозов Василий Тихонович

Мать: Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов (Морозов) Михаил Константинович

Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Сергей Константинович

Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна

Бракосочетание
24.10.1854

Жена: (Березенцева) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
21.02.1857

Сын: Тихонов (Морозов-Пискунов) Иван Контантинович

Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Тихонов (Пискунов-Морозов) Яков Константинович

Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
08.09.1872 ст.

Сын: Тихонов Николай Константинович

Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна

Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.10.1885 ст.
Верхняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

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