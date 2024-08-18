Тихонов (Пискунов) Контантин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1835 ст.
Дата смерти20.10.1885 ст.
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1835 ст.
Отец: Морозов Василий Тихонович
Мать: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов (Морозов) Михаил Константинович
Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Сергей Константинович
Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна
Бракосочетание
24.10.1854
Рождение ребёнка
21.02.1857
Рождение ребёнка
Около 1859
Рождение ребёнка
08.09.1872 ст.
Сын: Тихонов Николай Константинович
Мать ребёнка: (Березенцева) Параскева Федоровна
Смерть
20.10.1885 ст.