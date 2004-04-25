Свитюк Алексей Федосеевич
Место рожденияРоссия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти25.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Работа или профессия
Между 1952 и 1986
Крутоключинский лесоучасток
Бульдозерист
Бракосочетание
23.11.1953
Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1958
Дочь: Гусева (Свитюк) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна
Рождение ребёнка
17.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна
Рождение ребёнка
09.11.1963
Сын: Свитюк Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна
Бракосочетание
31.01.1971
Рождение ребёнка
09.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Савченко) Елена Андреевна
Смерть
25.04.2004
Похороны
Неизвестно