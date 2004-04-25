Свитюк Алексей Федосеевич 14.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свитюк Алексей Федосеевич

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Место рождения

Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

25.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1933 г.р.
1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: Свитюк Федосей Филимонович

Мать: Свитюк (Штилёва) Анна Никифоровна

Россия, Иркутская область, Тулунский район, д. Шерахун (Скиба)
Работа или профессия
Между 1952 и 1986
Крутоключинский лесоучасток
Бульдозерист
Бракосочетание
23.11.1953

Жена: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна

Каранцай, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
26.08.1958

Дочь: Гусева (Свитюк) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
17.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна

Рождение ребёнка
09.11.1963

Сын: Свитюк Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Свитюк (Сорочук) Антонида Андреевна

Бракосочетание
31.01.1971

Жена: (Савченко) Елена Андреевна

Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Савченко) Елена Андреевна

Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
25.04.2004
Похороны
Неизвестно
Уйгат, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

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