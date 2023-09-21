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Титков Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титков Андрей Яковлевич

Мать: Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Титкова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелко Вера Николаевна

Мать ребёнка: Титкова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титкова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Титкова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титкова Елизавета

Рождение ребёнка
08.08.1953

Дочь: Сычева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Титкова Елизавета

Смерть
Неизвестно

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