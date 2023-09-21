Титков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Титкова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелко Вера Николаевна
Мать ребёнка: Титкова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титкова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Титкова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титкова Елизавета
Рождение ребёнка
08.08.1953
Дочь: Сычева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Титкова Елизавета
Смерть
Неизвестно