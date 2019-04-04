Баширова (Бадамшина) Асия Галяутдиновна
Место рождения
Дата рождения22.06.1930
Дата смерти04.04.2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930
Отец: Бадамшин Галяутдин
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
?.02.1952
Дочь: Сираева Галия Вагизовна
Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Минуллина Сания Вагизовна
Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1958
Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович
Смерть
04.04.2019
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно