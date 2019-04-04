Баширова (Бадамшина) Асия Галяутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова (Бадамшина) Асия Галяутдиновна

Место рождения

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1930

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930

Отец: Бадамшин Галяутдин

Мать: не указана

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Сын: Баширов Шаукят Вагизович

Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
?.02.1952

Дочь: Сираева Галия Вагизовна

Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Минуллина Сания Вагизовна

Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1958

Сын: Баширов Ринат Вагизович

Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Рустам Вагизович

Отец ребёнка: Баширов Вагиз Абдурахманович

Смерть
04.04.2019
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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